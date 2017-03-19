Мартин Шульц официально стал кандидатом в канцлеры Германии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во время партийного съезда в воскресенье, 19 марта, избрала Мартина Шульца новым главой партии и выдвинула его кандидатом в канцлеры от СДПГ на парламентских выборах, которые состоятся осенью 2017 года. За него было отдано 100 процентов голосов, пишет Deutsche Welle.

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Бывший председатель Европарламента сменил на этой должности Зигмара Габриэля, который возглавлял СДПГ с 2009 года.

В своей речи на съезде Шульц попросил однопартийцев о понимании в связи с тем, что он представит конкретные пункты избирательной программы партии летом. "Но одно я могу объявить уже сейчас: в нашей программе речь пойдет о справедливость, уважении и достоинстве", - сказал Шульц.

Он анонсировал, что предвыборную программу СДПГ, которая является результатом двухлетней работы, презентуют на партийном съезде в конце июня в Дортмунде.

Также Шульц поблагодарил действующего главу МИД Германии Зигмара Габриэля, который в конце января отказался выдвигаться в канцлеры и в дальнейшем возглавлять партию и предложил на эту роль кандидатуру. Отложить собственные амбиции - "большое политическое и прежде всего человеческое достижение, которое показывает, какой особенной личностью ты являешься", - сказал Шульц Габриэлю.

После того, как стало известно, что Шульц будет кандидатом в канцлеры, рейтинг СДПГ в Германии значительно вырос, зато рейтинг блока партий Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) несколько снизился. Согласно данным социологов, с изменением своего лидера СДПГ по популярности впервые с 2006 года опередила политическую силу Меркель.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля действующего канцлера ФРГ Ангелу Меркель подавляющим большинством голосов избрали лидером предвыборного списка партии Христианско-демократический союз.