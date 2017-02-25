Меркель официально выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии
Христианско-демократический союз в субботу официально выдвинул Ангелу Меркель кандидатом в канцлеры на парламентских выборах, которые состоятся 24 сентября.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.
Общее собрание ХДС состоялось на севере Германии. 95 процентов из около 140 делегатов высказались за то, чтобы Меркель возглавила список ХДС.
ХДС и их союзники из Христианско-социального союза ранее договорились, что Меркель снова будет кандидатаом на пост канцлера от объединенного блока.
Меркель является членом национальной ассоциации Мекленбург-Передняя Померания и именно здесь расположен его избирательный округ, на котором она побеждает с 1990 года.
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Согласно последним опросам, блок ХДС/ХСС впервые с октября 2006 года уступил в политических рейтингах социал-демократам.
Рейтинг кандидата на пост канцлера от СДПГ Мартина Шульца и возглавляемой им партии продолжает расти.
Выборы в Бундестаг назначены на 24 сентября 2017 года.