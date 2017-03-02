Россия увеличила расходы на похороны военных в 2017 году, для оформления гробов закупает 50 тысяч флагов

Об этом сообщает "Газета.Ru".

Всего же в 2017 году ведомство планирует потратить до 6,3 млрд рублей (около 3 млрд грн) на ритуальные услуги: поддержание воинских захоронений, установку надгробий и памятников.

По информации источника в одной из силовых структур, с ритуальными флагами и воинскими почестями хоронят не только военнослужащих, но и целый ряд других категорий граждан.

«Военное ведомство - это огромная структура. Есть много военных пенсионеров, ветеранов, которых также полагается хоронить с воинскими почестями, - поясняет собеседник. - Кроме того, далеко не всегда военнослужащие гибнут на поле боя.

Как сообщал УНИАН, Минобороны РФ сократило размер предполагаемых расходов на погребение первых лиц государства – президентов, премьеров и министров.

Между тем в 2016 году издание РБК со ссылкой на данные Минобороны писало, что военное ведомство ежегодно увеличивает расходы, связанные с погребением и ритуальными услугами. Так, согласно данным Минобороны, с 2013 по 2015 год ведомство ежегодно выделяло на расходы по статье «Возмещение расходов на погребение» около 5 млрд рублей. В 2016 году сумма расходов на погребение выросла до 5,9 млрд рублей. В 2017 году планируется потратить до 6,3 млрд рублей.