Минобороны России сократило расходы на похороны президента

Об этом сообщает "Газета.Ru".

В марте 2016 года на захоронение гроба с телом главы государства планировалось потратить до 1,18 млн. руб. (490 тысяч гривень) Новый законопроект предполагает выделить на эти цели до 706 тыс. руб. (293 тысячи гривень) При этом расходы на надгробие сократились всего на 1 тыс. руб., до 3,927 млн руб. (1,6 миллионов гривень).

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По расчетам Минобороны, на погребение президентов СССР и Российской Федерации в бюджет будет заложено до 706 тыс. руб. (при погребении гроба с телом в землю), до 653 тыс. руб. (при погребении урны с прахом в землю) или до 592 тыс. руб. (урны с прахом в нишу колумбария).

Похоронить премьер-министра или министров будет стоить от 369 тыс. руб. до 483 тыс. руб. А надгробия для премьеров и министров оцениваются на уровне до 3,575 млн руб.

Еще меньше Минобороны РФ готово выделить на похороны военнослужащих, силовиков или пожарных, погибших при защите интересов государства. Их похороны будут стоить от 322 тыс. руб до 436 тыс. руб.

При этом в Минфине не ответили на запрос журналистов о том, в каком объеме предусмотрены ассигнования на возможные похороны чиновников в 2017 году.