В ЕС согласовали механизм приостановления безвизового режима и предоставления безвиза Грузии

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете ЕС, соответствующее решение было принято в среду, 22 февраля.

Ожидается, что 27 февраля это решение будет утверждено Советом ЕС. После чего должны начаться межинституционные переговоры (Европейский парламент, Совет ЕС и президентство в ЕС) о предоставлении безвизового режима Украине.

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Как сообщал УНИАН, ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного прекращения таких безвизовых режимов для любой из стран мира, в отношении которых действуют такие режимы.

2 февраля Европарламент поддержал решение о предоставлении Грузии безвизового режима, а 14 февраля - принял механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с ЕС.