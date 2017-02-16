Малайзия передаст КНДР тело брата Ким Чен Ына

Об этом заявил вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди, передает ТАСС.

Он отметил, что передача тела будет осуществлена, как только будут проведены все необходимые процедуры.

Как сообщал УНИАН ранее, источник в южнокорейском правительстве сообщил СМИ, что Ким Чен Нам, вероятно, был убит. Убийство произошло около 8 часов утра 14 февраля по местному времени. Ким Чен Нам собирался сесть на рейс в Макао. СМИ отмечают, что старший сын Ким Чен Ира считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако у Ким Чон Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию с поддельным паспортом. В итоге преемником стал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.

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В последние годы Ким Чен Нам не появлялся в Северной Корее. Сообщается, что большую часть времени он проводил в китайском Макао. Ким Чен Нам был известен как сторонник реформ в стране. В одном из интервью японской газете он заявил, что выступает против передачи власти в Северной Корее по наследству.

Ким Чен Ын пытается укрепить свое влияние в стране на фоне растущего международного давления из-за ядерной программы Северной Кореи. В 2013 году в стране был казнен дядя Ким Чен Ына Чан Сон Тхекю. Его обвинили в попытке государственного переворота и коррупции. Считалось, что Ким Чен Нам был близок со своим казненным дядей.