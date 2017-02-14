Загадочное убийство брата Ким Чен Ына: полиция Малайзии рассказала о женщине с ядовитым платком

Об этом сообщает "Медуза".

В полиции рассказали, что неизвестная женщина подошла к Ким Чон Наму в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура и набросила ему на голову платок, пропитанный какой-то жидкостью.

Брат северокорейского лидера почувствовал жжение в глазах. Ему попытались оказать помощь в аэропорту, после чего отправили в больницу. По дороге Ким Чон Нам умер.

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Ранее источник Reuters в южнокорейском правительстве сообщил, что Ким Джон Нам, предположительно, был убит.

Убийство произошло около 8 часов утра 14 февраля по местному времени. Ким Чон Нам собирался сесть на рейс в Макао.

Как сообщает Русская служба BBC, старший сын Ким Чен Ира считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако у Ким Чон Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.

В итоге преемником стал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.

В последние годы Ким Чон Нам не появлялся в Северной Корее. Сообщается, что большую часть времени он проводил в китайском Макао.

Ким Чон Нам был известен как сторонник реформ в стране. В одном из интервью японской газете он заявил, что выступает против передачи власти в Северной Корее по наследству.

Ким Чен Ын пытается укрепить свое влияние в стране на фоне растущего международного давления из-за ядерной программы Северной Кореи. В 2013 году в стране был казнен дядя Ким Чен Ына Чан Сон Тхэкю. Его обвинили в попытке государственного переворота и коррупции. Считалось, что Ким Чон Нам был близок со своим казненным дядей.