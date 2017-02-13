Лучшие фотографии года по версии World Press (фотоподборка)

18:46, 13 февраля 2017
Мир
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В Амстердаме огласили результаты конкурса фотографии World Press Photo 2017. 

На пути прощального каравана Фиделя Кастро
На пути прощального каравана Фиделя Кастро /  © REUTERS
© REUTERS
Заключенные по подозрению в употреблении наркотиков в полицейском участке в Маниле, Филиппины.
Заключенные по подозрению в употреблении наркотиков в полицейском участке в Маниле, Филиппины. /  © REUTERS
© REUTERS
Убийство российского посла в Турции
Убийство российского посла в Турции /  © REUTERS
© REUTERS
Протесты против строительства нефтепровода «Дакота Эксес»
Протесты против строительства нефтепровода «Дакота Эксес» /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Поселок Лозовое под Донецком
Поселок Лозовое под Донецком /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Осиротевший детеныш носорога, мать которого погибла в национальном парке Крюгера.
Осиротевший детеныш носорога, мать которого погибла в национальном парке Крюгера. /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Пятилетняя Маха и ее семья бежали из деревни Хавиджа неподалеку от Мосула в Ираке.
Пятилетняя Маха и ее семья бежали из деревни Хавиджа неподалеку от Мосула в Ираке. /  © REUTERS
© REUTERS
Игрок регби-клуба Мадди-Йорк Жан-Поль Маркиде (слева) целует своего партнера и соратника Казимира Козаковски во время парада гордости в воскресенье, 3 июля 2016 года, в Торонто
Игрок регби-клуба Мадди-Йорк Жан-Поль Маркиде (слева) целует своего партнера и соратника Казимира Козаковски во время парада гордости в воскресенье, 3 июля 2016 года, в Торонто /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

Главный приз World Press Photo получил фотограф агентства The Associated Press Бурхан Озбиличи за фотографию с места убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре.

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Среди других победителей WPP 2017 — снимки, сделанные 45-ю фотографами из 25 стран в Ираке, Иране, Украине, Кубе и России.

Самый престижный конкурс фотожурналистики World Press Photo проводится с 1955 года; в этом году жюри просмотрело свыше 80 тысяч снимков, сделанных фотографами из 125 стран. После конкурса из фотографий победителей собирают выставку, которую ежегодно посещают более миллиона людей в 40 странах.

Ещё одной важной целью организации является поддержка профессиональной пресс-фотографии на международном уровне для того, чтобы стимулировать изменения в фотожурналистике, поддержать передачу знаний, выявить высокие профессиональные стандарты в фотожурналистике и содействовать свободному и неограниченному обмену информацией. 

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Теги: #конкурс#фото