Лучшие фотографии года по версии World Press (фотоподборка)

Главный приз World Press Photo получил фотограф агентства The Associated Press Бурхан Озбиличи за фотографию с места убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре.

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Среди других победителей WPP 2017 — снимки, сделанные 45-ю фотографами из 25 стран в Ираке, Иране, Украине, Кубе и России.

Самый престижный конкурс фотожурналистики World Press Photo проводится с 1955 года; в этом году жюри просмотрело свыше 80 тысяч снимков, сделанных фотографами из 125 стран. После конкурса из фотографий победителей собирают выставку, которую ежегодно посещают более миллиона людей в 40 странах.

Ещё одной важной целью организации является поддержка профессиональной пресс-фотографии на международном уровне для того, чтобы стимулировать изменения в фотожурналистике, поддержать передачу знаний, выявить высокие профессиональные стандарты в фотожурналистике и содействовать свободному и неограниченному обмену информацией.