Главный приз World Press Photo получил снимок убийства российского посла в Турции

Турецкий фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбиличи выиграл в известном фотоконкурсе World Press Photo. Награду получил его снимок убийства российского посла Андрея Карлова в декабре 2016 года в Анкаре. Об этом сообщает АР.

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Напомним,19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер. Нападавший был убит в ходе операции полиции. Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.

Как известно, World Press Photo — независимая, некоммерческая организация, которая с 1955 года проводит самый престижный конкурс в сфере фотожурналистики.