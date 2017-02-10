В бразильском штате за время забастовки полицейских были убиты более ста человек

По подсчетам профсоюза гражданской полиции, число погибших достигло 106 человек, сообщает Медуза со ссылкой на Reuters.

Для восстановления порядка в штат в начале недели были направлены 1200 военнослужащих; в среду федеральное правительство объявило об отправке в регион еще 650 военных.

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Забастовка военной полиции, которая в Бразилии занимается поддержанием общественного порядка, началась 4 февраля. Поскольку закон запрещает военным полицейским бастовать, их родственники и друзья заблокировали выезды из казарм.

После начала забастовки в штате резко вырос уровень преступности — как пишет Reuters, число убийств за время забастовки в шесть раз выше, чем в прошлом году; 8 февраля в городе за день были угнаны 200 машин при среднем числе угонов 20. Школы, многие магазины и медицинские учреждения закрыты, общественный транспорт не ходит.

Полицейские требуют в два раза увеличить им жалование, которое составляет около 850 долларов; правительство штата называет это требование невыполнимым.