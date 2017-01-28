Трамп подписал указ о приостановке приема беженцев в США

Согласно указу, который был подписан президентом Дональдом Трампом, в США прекращен прием сирийских беженцев, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Решение принято, как указывается, «до дальнейших распоряжений». Прекращена также на 120 дней и программа приема беженцев в целом.

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Министерство внутренних дел должно в соответствии с указом создать и ввести биометрическую систему, который будет призвана отслеживать перемещение лиц, пересекающих границу США. Также документ приостанавливает действие программы безвизового въезда. Он устанавливает при рассмотрении ходатайств о предоставлении статуса беженца приоритет представителям преследуемых религиозных меньшинств.

Речи о создании зон безопасности для перемещенных гражданских лиц в указе не идет, отмечает Reuters.

Ранее Трамп объявил о том, что подписывает указ, который вводит новые «жесткие меры проверки» иммигрантов. Цель документа, отметил он, - оградить страну от террористов.