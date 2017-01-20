В Стамбуле обстреляли офис правящей партии и здание Управления безопасности
В Стамбуле обстреляли офис турецкой правящей Партии справедливости и развития, а также здание Управления безопасности.
Об обстреле офиса партии сообщил зампредседатель партии Мехмета Мусу, передает РБК со ссылкой на местный телеканал NTV.
По его словам, раненых и погибших в результате атаки нет. На место происшествия, как сообщил Муса, были вызваны эксперты по обезвреживанию взрывных устройств.
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Операцию по задержанию злоумышленников начали турецкие правоохранители, сообщает NTV.
Как уточнил собеседник издания, нападение, по его данным, было организовано представителями Революционной народной освободительной партии (DHKP-C), признанной в Турции запрещенной.
О случившемся, как пишет телеканал, уже уведомили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, в свою очередь, осудил атаку на здание правящей партии.
Помимо этого, в Стамбуле неизвестные обстреляли здание Управления безопасности из гранатомета, сообщает CNN Turk.
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По информации телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером, 20 января. Снаряд попал в стену здания, которое расположено на улице Ватан.
Правоохранительные органы начали спецоперацию по розыску нападавших, пишет агентство DHA.
По словам губернатора Стамбула Васипа Шахина, в результате случившегося никто не пострадал.