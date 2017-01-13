Конституционная реформа в Турции: парламент одобрил расширение полномочий президента

В великом национальном собрании Турции одобрили ключевые пункты конституционной реформы. В ночь на пятницу, 13 января, по статье 7 и 8 предлагаемого пакета проголосовали 340 парламентов с 550, передает Deutsche Welle.

Для принятия этого решения правящей Партии справедливости и развития (AKP), которая имеет 316 мандатов в парламенте, понадобилась поддержка со стороны националистической партии MHP, которая ранее выразила готовность сотрудничать с провластными депутатами в вопросе изменений к конституции.

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Одобрены поправки к основного закона существенно расширяют полномочия президента, в том числе и предоставляют ему право назначать и увольнять министров. Он также получает возможность не прекращать членство в партии несмотря на свою должность.

Как сообщалось, турецкие парламентарии во время дебатов должны отдельно голосовать за каждую статью из 18-ти статей реформы. Ожидается, что на два этапа дебатов и голосования уйдет не менее двух недель. В конце запланировано окончательное голосование за весь пакет предложенной реформы. Однако, для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы за каждую отдельную статью проголосовало минимум три пятых парламентариев, то есть 330 из 550-ти. Такое же количество для принятия реформы нужно и для общего пакета статей. Конституционные изменения после одобрения их парламентом должны быть вынесены на референдум.

Напомним, планируется, что среди прочего реформа увеличит количество депутатов в парламенте из 550 до 600 и снизит возраст, с которого можно избираться депутатом - с 25 до 18 лет.

Критики предложенной реформы утверждают, что она является частью плана президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по введению единоличной власти. Сторонники реформы утверждают, что она создаст в Турции систему, подобную французской или американской.

По нынешним положениям конституции Турция является парламентско-президентской республикой. Однако со времени введения в стране чрезвычайного положения после неудачного переворота в июле 2016 года Эрдоган получил расширение полномочий путем принятия декретов.