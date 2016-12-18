Россия планирует блокировать резолюцию Совбеза ООН об отправке наблюдателей в Алеппо - Чуркин

Российская Федерация сегодня, 18 декабря, намерена представить в Совбезе ООН новые предложения по ситуации в Алеппо. Об этом заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, пишет ТАСС.

В частности, по словам Чуркина, РФ не допустит отправку наблюдетелей в восточную часть Алеппо и будет блокировать соответствующую резолюции в Совбезе ООН.

"Мы не можем это поддержать, мы не можем позволить ему пройти", - добавил Чуркин.

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При этом он заявил, что у Кремля есть собственные предложения относительно мониторинга ситуации в Алеппо.

"У нас есть очень простые идеи ", — сказал Чуркин, при этом он не уточнил, какие именно идеи имеет Россия.

Напомним, для продолжения эвакуации гражданских и повстанцев с восточной части сирийского Алеппо в районы дислокации людей в воскресенье, 18 декабря, начинают прибывать автобусы.

Государственные СМИ Сирии сообщают, что за передвижением автобусов наблюдают представители Международного комитета Красного Креста (МККК). При этом сирийское информагентство SANA утверждает, что автобусы должны вывезти "террористов и членов их семей".