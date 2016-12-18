В охваченном войной Алеппо возобновили эвакуацию - СМИ

Об этом передает DW со ссылкой на государственные СМИ Сирии.

По их данным, за передвижением автобусов наблюдают представители Международного комитета Красного Креста (МККК). При этом сирийское информагентство SANA утверждает, что автобусы должны вывезти "террористов и членов их семей".

В то же время пресс-секретарь МККК в Женеве пока не подтверждает данные сирийских СМИ. Однако представитель Всемирной организации здравоохранения уточнила, что эвакуация должна начаться в 14.00 по местному времени.

Представитель беженцев рассказал, что согласно ранее достигнутым договоренностям, из Алеппо эвакуируют 2500 тысячи человек в обмен на эвакуацию такого же количества человек из деревень Аль-Фуа и Кефрая, что находятся в осаде повстанцев в провинции Идлиб.

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По последним данным спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в восточной части Алеппо до сих пор находятся до 40 тысяч гражданских, а также около пяти тысяч повстанцев.

Тем временем немецкие депутаты в Европарламенте предложили принять 20 тыс. беженцев из Алеппо в ЕС. "Европа должна вести себя намного решительнее, также и в гуманитарном измерении, - заявил евродепутат Манфред Вебер изданию Bild am Sonntag. - Это включает в себя прежде всего оказание срочной помощи от ЕС на местах, но по возможности также и прием определенного контингента беженцев Европой. Европа не может откупиться сугубо своей чековой книжкой".

Договоренности об эвакуации людей из восточных районов Алеппо за последние несколько дней неоднократно срывались. Эвакуация, начатая 15 декабря, застопорилась на следующий день из-за требования армии эвакуировать раненых из деревень Аль-Фуа и Кефрая, которые находятся под осадой повстанцев в провинции Идлиб. Накануне повстанцы согласились содействовать эвакуации людей из этих сел при условии, что также будут вывезены раненые из населенных пунктов Мадая и Забадани вблизи ливанской границы. Однако в воскресенье появилась информация, что вывод людей из Аль-Фуа и Кефрая блокируют исламисты. По оценкам ООН, в этих селах находятся 20 тыс. людей.