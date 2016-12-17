Эвакуация гражданского населения из Алеппо продолжится

12:37, 17 декабря 2016
Мир
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Новое соглашение, связанное с эвакуацией гражданского населения из восточной части сирийского города Алеппо, было достигнуто в субботу.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Один из лидеров сирийских оппозиционеров Фарук Абу-Бакр заявил, что в ходе операции будут эвакуированы жители двух шиитских населенных пунктов - Фуа и Кефрайя, находящихся под контролем оппозиции в провинции Идлиб.

Также эвакуация пройдет из городов Мадая и Забадани, которые заблокированы проправительственными силами.

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"Такая договоренность позволит полностью эвакуировать жителей удерживаемых повстанцами районов Алеппо", - сказал он.

Более точной информации о деталях достигнутого соглашения пока не приводится.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря эвакуация людей из восточной части Алеппо была приостановлена из-за новых взрывов в городе.

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Теги: #Сирия#Алеппо#эвакуация