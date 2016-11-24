Путин окончательно потерял берега: граница России "нигде не заканчивается" (видео)

Путин: Где заканчивается граница России?

9-летний географ Мирослав: Берингов пролив, США.

Путин: Граница России нигде не заканчивается! pic.twitter.com/PDgIsHpv2t — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 24, 2016

Видео со словами Путина опубликовал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

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Во время церемонии Путину представили 9-летнего Мирослава Оскирко, который обладает способностью угадывать страну по перевернутым контурам ее границ и называть столицы.

Президент России спросил Оскирко, где заканчивается граница России. Мальчик ответил ему, что граница РФ "заканчивается через Берингов пролив с США".

На это Путин ответил, что "граница России нигде не заканчивается".

Ранее Путин заявил, что если начать пересматривать итоги Второй мировой войны и дискутировать о принадлежности Калининграда, то возникнет вопрос о принадлежности Львова.