Путин окончательно потерял берега: граница России "нигде не заканчивается" (видео)

15:30, 24 ноября 2016
Мир
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24 ноября президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий Русского географического общества (РГО) пошутил по поводу протяженности границ России.

Видео со словами Путина опубликовал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

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Во время церемонии Путину представили 9-летнего Мирослава Оскирко, который обладает способностью угадывать страну по перевернутым контурам ее границ и называть столицы.

Президент России спросил Оскирко, где заканчивается граница России. Мальчик ответил ему, что граница РФ "заканчивается через Берингов пролив с США".

На это Путин ответил, что "граница России нигде не заканчивается".

Ранее Путин заявил, что если начать пересматривать итоги Второй мировой войны и дискутировать о принадлежности Калининграда, то возникнет вопрос о принадлежности Львова.

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