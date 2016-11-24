Путин окончательно потерял берега: граница России "нигде не заканчивается" (видео)
24 ноября президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий Русского географического общества (РГО) пошутил по поводу протяженности границ России.
Путин: Где заканчивается граница России?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 24, 2016
9-летний географ Мирослав: Берингов пролив, США.
Путин: Граница России нигде не заканчивается! pic.twitter.com/PDgIsHpv2t
Видео со словами Путина опубликовал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.
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Во время церемонии Путину представили 9-летнего Мирослава Оскирко, который обладает способностью угадывать страну по перевернутым контурам ее границ и называть столицы.
Президент России спросил Оскирко, где заканчивается граница России. Мальчик ответил ему, что граница РФ "заканчивается через Берингов пролив с США".
На это Путин ответил, что "граница России нигде не заканчивается".
Ранее Путин заявил, что если начать пересматривать итоги Второй мировой войны и дискутировать о принадлежности Калининграда, то возникнет вопрос о принадлежности Львова.