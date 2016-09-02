Путин о пересмотре итогов Второй мировой: если дискутировать, то и по Львову, и восточным землям Германии

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg.

«Я Вам скажу без всяких шуток. Если кому‑то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому‑то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, – пожалуйста, флаг в руки, начинайте», - сказал Путин.

Комментируя передачу Китаю острова Тарабаров в 2004 году, он заявил, что эта территория являлась спорной.

«Мы ничего не отдавали, это были территории, которые являлись спорными, и в отношении которых мы вели переговоры с Китайской Народной Республикой в течение 40 лет – хочу это подчеркнуть, 40 лет, – и, в конце концов, нашли компромисс. Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что это стало возможным исключительно на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем.

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По его словам, если стороны добьются такого же высокого уровня доверия с Японией, то и здесь можно будет найти компромиссы.

«Но есть принципиальная разница между вопросом, связанным с японской историей, и, скажем, с нашими переговорами с Китаем. В чем она заключается? Она заключается в том, что японский вопрос возник как результат Второй мировой войны и закреплен в международных документах, связанных с результатами Второй мировой войны. А наши дискуссии с китайскими друзьями по пограничным вопросам ничего общего со Второй мировой войной и с какими‑то военными конфликтами не имеют», - подчеркнул Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.