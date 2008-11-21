Сомалийские пираты отпустили танкер «Джениус»

Сомалийские пираты за выкуп освободили танкер "Джениус", экипаж которого состоит из 19 граждан Румынии.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на "Морской бюллетень". По другим данным, на борту танкера находятся шестеро граждан Грузии.

Судно, следовавшее под флагом Либерии, было захвачено 27 сентября, когда шло из Европы на Ближний Восток. Его оператором является греческая компания. Сумма выкупа не сообщается.

Как сообщалось, 19 ноября пираты отпустили гонконгское судно Great Creation после выплаты владельцами выкупа.

По данным ООН, в 2008 году сомалийские пираты захватили порядка 60 иностранных судов с целью получения выкупа. Их совокупный доход в этом году может достичь десятков миллионов долларов.