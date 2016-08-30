Национализированная Кремлем "Башнефть" обеспечивает ресурсами боевиков на Донбассе - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Главным управлением разведки установлено, что основным поставщиком горюче-смазочных материалов на временно оккупированные территории Украины выступает акционерное общество "Нефтяная компания "Башнефть", зарегистрированная в Уфе", - сказал Скибицкий.

По его словам, в октябре 2014 года "при непосредственном участии Путина 71% акций этой компании было отобрано у известного российского бизнесмена Евтушенкова и передано на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом".

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"Учитывая перенос сроков приватизации компании "Башнефть", ее почти открытое использование для поставки топлива для ведения боевых действий на территории Украины и соответствующее подпадание под международные санкции позволит известной российской компании "Роснефть" получить этот актив компании "Башнефть" по сниженной цене", - сказал Скибицкий.

Также, по его словам, разведка зафиксировала значительный рост объемов поставок террористам на Донбасс ресурсов России.

"В связи с активизацией штурмовых действий на Донецком и Мариупольском направлениях, а также высокой интенсивностью проведения батальонных и бригадных тактических учений, зафиксирован значительный рост поставок ресурсов из Российской Федерации", - сказал Скибицкий.

Он добавил, что за неделю зафиксированы поставки террористам свыше 1 тыс. тонн боеприпасов, 660 тонн материально-технических средств, а также 2,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов.

Кроме того, Скибицкий отметил, что в подразделениях 1-го и 2-го армейских корпусов вооруженных сил РФ постепенно заменяют танки Т-64 на танки Т-72, которые прибывают с территории России.