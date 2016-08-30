Национализированная Кремлем "Башнефть" обеспечивает ресурсами боевиков на Донбассе - разведка

19:02, 30 августа 2016
Война
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Украинская разведка зафиксировала значительный рост объемов поставок террористам на Донбасс ресурсов России. Компания "Башнефть" является основным поставщиком горюче-смазочных материалов оккупантам.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Главным управлением разведки установлено, что основным поставщиком горюче-смазочных материалов на временно оккупированные территории Украины выступает акционерное общество "Нефтяная компания "Башнефть", зарегистрированная в Уфе", - сказал Скибицкий.

По его словам, в октябре 2014 года "при непосредственном участии Путина 71% акций этой компании было отобрано у известного российского бизнесмена Евтушенкова и передано на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом".

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"Учитывая перенос сроков приватизации компании "Башнефть", ее почти открытое использование для поставки топлива для ведения боевых действий на территории Украины и соответствующее подпадание под международные санкции позволит известной российской компании "Роснефть" получить этот актив компании "Башнефть" по сниженной цене", - сказал Скибицкий.

Также, по его словам, разведка зафиксировала значительный рост объемов поставок террористам на Донбасс ресурсов России.

"В связи с активизацией штурмовых действий на Донецком и Мариупольском направлениях, а также высокой интенсивностью проведения батальонных и бригадных тактических учений, зафиксирован значительный рост поставок ресурсов из Российской Федерации", - сказал Скибицкий.

Он добавил, что за неделю зафиксированы поставки террористам свыше 1 тыс. тонн боеприпасов, 660 тонн материально-технических средств, а также 2,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов.

Кроме того, Скибицкий отметил, что в подразделениях 1-го и 2-го армейских корпусов вооруженных сил РФ постепенно заменяют танки Т-64 на танки Т-72, которые прибывают с территории России.

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