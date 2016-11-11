Клинтон впервые после поражения на выборах заметили в общественном месте (фото)

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон впервые после поражения заметили в общественном месте, передает CNN.

Уточняется, что жительница штата Нью-Йорк, где проживает и Клинтон, случайно встретила ее на прогулке по лесу.

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«Сначала я узнала ее мужа Билла Клинтона, а потом поняла, что рядом с ним - Хиллари», - сообщила женщина CNN.

«Она обняла меня, и вообще была очень радушна», - добавила жительница Нью-Йорка.

На президентских выборах 8 ноября Хиллари Клинтон проиграла республиканцу Дональду Трампу.