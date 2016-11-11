Песков заявил о контактах со штабом Трампа, у нового президента США опровергают связь с Кремлем

В интервью Associated Press пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время президентской гонки в США Москва поддерживала контакты со штабами обоих соперников — Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, передает РБК.

Песков охарактеризовал эти контакты как «вполне естественные, вполне нормальные».

«И наши эксперты, наши специалисты по США, по международным делам... Они, конечно, постоянно разговаривают со своими коллегами здесь, в том числе из группы г-на Трампа», - рассказал Песков.

По его словам, российские специалисты контактировали и с людьми из штаба Клинтон.

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«Конечно, вполне естественно, что российские эксперты пытаются поддерживать диалог с людьми из разных лагерей. Очень важно понимать основные течения и основные тенденции, нюансы и позиции разных сторон, в разных лагерях, здесь, в Соединенных Штатах», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Песков напомнил, что Москва сохранила «очень хорошие отношения с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, а также с некоторыми учеными и связанными с внешней политикой экспертами по российско-американскими отношениям».

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Пресс-секретарь избранного президента Дональда Трампа Хоуп Хикс в разговоре с агентством отвергла эти сообщения и заявила об отсутствии таких контактов.

«Такого никогда не происходило. Нет никакой связи между кампанией и какими-либо иностранными структурами в ходе кампании», - сказала она.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков признал, что внешнеполитическое ведомство контактировало с командой Трампа в ходе предвыборной кампании. Он указал, что входящие в ближайшее окружение нового президента люди всегда были на виду и занимали очень ответственные должности. «Не скажу, что все, но целый ряд из них поддерживали контакты с российскими представителями», - заявлял дипломат.

При этом Рябков отмечал, что «позиции, которые озвучивали представители кампании Трампа и люди из его окружения в отношении России, достаточно жесткие». «Мы не видели никаких оснований для того, чтобы как-то отходить от своей оценки, что в США на этапе предвыборной борьбы сложился, по сути дела, двухпартийный консенсус на антироссийской основе», - рассказал тогда он.

В Москве неоднократно отрицали наличие возможности повлиять на результаты выборов президента США. Путин в конце октября назвал ​«полным бредом и чушью» заявления о том, что Трампа можно рассматривать как российского фаворита в этой гонке. Путин предположил, что Трамп представляет интересы простых людей, «той части общества, которая устала от элит во власти».