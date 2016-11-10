Штурм Мосула: иракские военные готовятся "взять" аэропорт на южной окраине города

Офицеры говорят, что они планируют возобновить свое наступление на север, вверх по западному берегу реки Тигр в направлении города, сообщает Reuters.

"Нам необходимо расширить давление на противника в различных областях", - сказал генерал-майор Тамер аль-Хусейни, командир элитного подразделения полиции.

Читайте такжеШтурм Мосула: с начала операции город покинули 42 тысячи человек (фоторепортаж)

По его словам, операции будут возобновлены в течение двух дней.

Представитель сил быстрого реагирования, подполковник Дхия Мижир, сказал, что целью является площадь с видом на нефункционирующий аэропорт Мосула, чтобы не позволить боевикам ИГИЛ использовать его как перевалочный пункт для наступления.

Офицеры армии также рассказали, что боевики взрывом завалили взлетную полосу бетонными стенами, чтобы сделать невозможной посадку самолетов.

Спутниковые снимки разведывательной фирмы Stratfor также показали, что боевики вырыли глубокие траншеи на взлетно-посадочных полосах и разрушили здания, чтобы предотвратить продвижение войск с использованием ангаров или других объектов.

Силы, которые наступают на восточной стороне Тигра нацелены на два села, которые расположены на краю древнего ассирийского города Нимруд.

Так, военные из бронетанковой дивизии "взяли" село Аббас Раджаба, что на четыре км восточнее от Нимруда, и подняли иракский флаг.

Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков ИГ, которые захватили город в 2014 году, продолжается с 17 октября. В ней принимают участие иракские военные, местное ополчение, курдские формирования пешмерга, а также ВВС международной коалиции во главе с США.