В пригороде иракской "столицы" ИГИЛ нашли около сотни обезглавленных тел

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на заявление армии Ирака.

В ней сказано, что яма с телами обнаружена на территории школы. Хаммам аль-Али является последним населенным пунктом по дороге к Мосулу, если подъезжать к нему с южной стороны.

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в конце прошлой недели сообщило, что боевики группировки «Исламское государство» учинили расправы над несколькими сотнями мирных жителей Мосула. Также сообщалось, что они принудительно рекрутируют в свои отряды мальчиков в возрасте до 10 лет.

Иракский спецназ вошел в пригород Мосула 2 ноября. В течение двух недель силы курдов и иракской армии при поддержке западной коалиции постепенно приближались к городу. Теперь военные прочесывают захваченные районы в поисках боевиков, лояльных «Исламскому государстве» - по некоторым оценкам, их здесь остается около шести тысяч, отмечает издание.