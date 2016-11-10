СМИ объяснили, почему социологи не предсказали победу Трампа на выборах в США

Большинство авторитетных соцопросов предсказывали, что Хиллари Клинтон уверенно идет к победе, передает Голос Америки.

Эти предварительные оценки в некоторой степени были основаны на предположениях, что традиционные сторонники демократов, в частности афроамериканцы и испаноязычные избиратели, окажут Клинтон серьезную поддержку.

Но экзит-полы Исследовательского центра Пью, проведенные на утро после голосования, показали, что Клинтон не получила столь высокой поддержки со стороны этих двух демографических групп, как президент Обама.

В 2008 году преимущество Обамы над его республиканским оппонентом Джоном Маккейном среди афроамериканцев составило 91 процентный пункт. В этом году Клинтон также получила существенное преимущество над Трампом в этой группе, но оно было меньше – 80 процентных пунктов. При этом Трампу, который в начале своей кампании называл иммигрантов из Мексики насильниками и обещал заставить Мексику платить за гигантскую стену на границе, удалось получить больше голосов испаноязычных избирателей, чем Митту Ромни в 2012 году.

Демократический социолог Джефф Гарин в беседе с изданием Politico предположил, что люди, изучавшие эти опросы, ошибочно считали, что стремительно растущее многообразие населения США автоматически пойдет на пользу Клинтон.

Читайте такжеКак мировые лидеры отреагировали на победу Трампа: СМИ показали их поздравления в одном видео

"Царило убеждение, что демографические изменения – это судьба, и они приведут к определенному результату", – говорит он.

Где же были женщины?

Кроме того, аналогичные предположения, по всей видимости, строились относительно женщин, которые не оказали Клинтон подавляющую поддержку, как предсказывал Сильвер примерно за месяц до голосования. В действительности Клинтон получила 54 процента голосов женщин – на один процентный пункт меньше, чем Обама в 2012 году.

Так почему же социологи ошиблись? Единственным соцопросом, который не предсказывал сокрушительную победу Клинтон, и поэтому вызвал нарекания, был совместный опрос USC Dornsife и Los Angeles Times. Организаторы опроса объясняют это необъективностью информантов.

"Женщины, которые признавались, что они поддерживали Трампа, с гораздо меньшей вероятностью говорили, что им комфортно беседовать с социологом о своих предпочтениях", – заявили они.

Уровень образования

Кроме того, неудивительно, что наибольшую поддержку Трамп получил от группы, которая активно выступала за него на протяжении всей кампании: белых избирателей, не имеющих высшего образования.

Экзит-полл NBC показал, что 65 процентов избирателей из этой группы выбрали Трампа, и лишь 29 процентов проголосовали за Клинтон. Такого разрыва не было со времен победы Рональда Рейгана над Уолтером Мондейлом в 1984 году.

Трамп сам упоминал об этой группе когда говорил о "забытых людях" в своем выступлении по случаю победы в среду.

Как сообщал УНИАН, выборы президента США состоялись 8 ноября. Днем 9 ноября были озвучены результаты, согласно которым за Трампа отдали 289 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница Хиллари Клинтон получила 218 голосов избирателей.