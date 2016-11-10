СМИ объяснили, почему социологи не предсказали победу Трампа на выборах в США
Беседы с избирателями позволили сделать вывод, каким образом глубокие расколы между отдельными сегментами американского электората способствовали неожиданной победе республиканского кандидата Дональда Трампа на президентских выборах.
Большинство авторитетных соцопросов предсказывали, что Хиллари Клинтон уверенно идет к победе, передает Голос Америки.
Эти предварительные оценки в некоторой степени были основаны на предположениях, что традиционные сторонники демократов, в частности афроамериканцы и испаноязычные избиратели, окажут Клинтон серьезную поддержку.
Но экзит-полы Исследовательского центра Пью, проведенные на утро после голосования, показали, что Клинтон не получила столь высокой поддержки со стороны этих двух демографических групп, как президент Обама.
В 2008 году преимущество Обамы над его республиканским оппонентом Джоном Маккейном среди афроамериканцев составило 91 процентный пункт. В этом году Клинтон также получила существенное преимущество над Трампом в этой группе, но оно было меньше – 80 процентных пунктов. При этом Трампу, который в начале своей кампании называл иммигрантов из Мексики насильниками и обещал заставить Мексику платить за гигантскую стену на границе, удалось получить больше голосов испаноязычных избирателей, чем Митту Ромни в 2012 году.
Демократический социолог Джефф Гарин в беседе с изданием Politico предположил, что люди, изучавшие эти опросы, ошибочно считали, что стремительно растущее многообразие населения США автоматически пойдет на пользу Клинтон.
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"Царило убеждение, что демографические изменения – это судьба, и они приведут к определенному результату", – говорит он.
Где же были женщины?
Кроме того, аналогичные предположения, по всей видимости, строились относительно женщин, которые не оказали Клинтон подавляющую поддержку, как предсказывал Сильвер примерно за месяц до голосования. В действительности Клинтон получила 54 процента голосов женщин – на один процентный пункт меньше, чем Обама в 2012 году.
Так почему же социологи ошиблись? Единственным соцопросом, который не предсказывал сокрушительную победу Клинтон, и поэтому вызвал нарекания, был совместный опрос USC Dornsife и Los Angeles Times. Организаторы опроса объясняют это необъективностью информантов.
"Женщины, которые признавались, что они поддерживали Трампа, с гораздо меньшей вероятностью говорили, что им комфортно беседовать с социологом о своих предпочтениях", – заявили они.
Уровень образования
Кроме того, неудивительно, что наибольшую поддержку Трамп получил от группы, которая активно выступала за него на протяжении всей кампании: белых избирателей, не имеющих высшего образования.
Экзит-полл NBC показал, что 65 процентов избирателей из этой группы выбрали Трампа, и лишь 29 процентов проголосовали за Клинтон. Такого разрыва не было со времен победы Рональда Рейгана над Уолтером Мондейлом в 1984 году.
Трамп сам упоминал об этой группе когда говорил о "забытых людях" в своем выступлении по случаю победы в среду.
Как сообщал УНИАН, выборы президента США состоялись 8 ноября. Днем 9 ноября были озвучены результаты, согласно которым за Трампа отдали 289 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница Хиллари Клинтон получила 218 голосов избирателей.