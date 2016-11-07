Выборы в США: накануне дня Х разрыв между Клинтон и Трампом составил 6% - опрос

Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала NBC News со ссылкой на последний недельный опрос NBC News|SurveyMonkey Weekly Election Tracking Poll.

По данным социологического опроса, проведенного в национальном разрезе в режиме онлайн 31 октября – 6 ноября, среди 70,194 тыс. взрослых граждан, которые вероятно придут на избирательные участки, преимущество Клинтон над Трампом остается неизменным по сравнению с предыдущей неделей.

Отмечается, что на протяжении месяцев опросов уровень поддержки кандидатов оставался достаточно стабильным. При этом Клинтон не только с конца июля сохраняла лидерство – со второй недели сентября ее преимущество оставалась непоколебимым на уровне от 4% до 6%.

Также сказано, что результаты опроса NBC News|SurveyMonkey демонстрировали меньшее непостоянство ответов, как это наблюдалось в случае с другими опросами.

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Как сообщал УНИАН, 6 ноября совместный опрос NBC News и The Wall Street Journal показал, что разрыв между Клинтон и Трампом сократился на 4%.

Накануне аналогичный опрос обнародовали телеканал ABC совместно с газетой The Washington Post. Согласно исследованию, Клинтон опережала Трампа на 5% – кандидата от демократов готовы поддержать 48% против 43% потенциальных избирателей республиканца.

По данным опроса ABC, в конце октября, за несколько недель до выборов, разрыв между кандидатами составил 12%.

Выборы президента США состоятся 8 ноября.