За два дня до выборов президента США разрыв между Клинтон и Трампом сократился до 4% - опрос

Об этом свидетельствуют исследования, проведенные NBC News совместно с The Wall Street Journal.

Отмечается, что Клинтон поддерживают 44% избирателей, Трампа - 40%.

Среди симпатиков Клинтон в основном - женщины, афроамериканцы, латиноамериканцы и молодые избиратели в возрасте от 18 до 34 лет. Трамп лидирует среди мужчин и пожилых людей.

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Среди избирателей с высшим образованием Клинтон на 10% опережает Трампа - 51% против 41%.

52% опрошенных сказали, что будут чувствовать себя комфортно в случае, если президентом станет Клинтон, и добавили, что готовы ее поддержать. В отношении Трампа так ответили 43%.

Опрос проводился среди 1200 потенциальных избирателей.

Накануне аналогичный опрос представили телеканал ABC совместно с газетой The Washington Post. Согласно исследованию, Клинтон опережала Трампа на 5 процентов - за кандидата от демократов готовы поддержать 48% против 43% потенциальных избирателей республиканца.

В конце октября за несколько недель до выборов разрыв между кандидатами, по данным опроса ABC, составил 12%.

Выборы президента США состоятся 8 ноября.