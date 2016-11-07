За день до выборов президента США разрыв между Клинтон и Трампом сократился до 3 пунктов - опрос Bloomberg
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон удерживает преимущество перед кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом на 3 процентных пункта.
Об этом свидетельствуют результаты нового общенационального опроса, проведенного Bloomberg, передает Reuters.
Так, около 44% избирателей готовы отдать свои голоса за Клинтон, а 41% - за Трампа.
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Еще 4% респондентов поддержали кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона, а 2% - кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн.
Напомним, Дональд Трамп за неделю до выборов внезапно получил большинство голосов в ходе опроса.
Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC и газетой The Washington Post, Трамп опережал по популярности соперницу от демократов Хиллари Клинтон на один процентный пункт.