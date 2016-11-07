За день до выборов президента США разрыв между Клинтон и Трампом сократился до 3 пунктов - опрос Bloomberg

14:09, 07 ноября 2016
Мир
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон удерживает преимущество перед кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом на 3 процентных пункта.

В Нью-Йорке прошли первые дебаты кандидатов в президенты США Хилари Клинтон и Дональда Трампа / REUTERS

Об этом свидетельствуют результаты нового общенационального опроса, проведенного Bloomberg, передает Reuters.

Так, около 44% избирателей готовы отдать свои голоса за Клинтон, а 41% - за Трампа.

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Еще 4% респондентов поддержали кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона, а 2% - кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн.

Напомним, Дональд Трамп за неделю до выборов внезапно получил большинство голосов в ходе опроса.

Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC и газетой The Washington Post, Трамп опережал по популярности соперницу от демократов Хиллари Клинтон на один процентный пункт.

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