За день до выборов президента США разрыв между Клинтон и Трампом сократился до 3 пунктов - опрос Bloomberg

Об этом свидетельствуют результаты нового общенационального опроса, проведенного Bloomberg, передает Reuters.

Так, около 44% избирателей готовы отдать свои голоса за Клинтон, а 41% - за Трампа.

Читайте такжеИнцидент с эвакуацией Трампа сработал в пользу Хиллари Клинтон - эксперт

Еще 4% респондентов поддержали кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона, а 2% - кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн.

Напомним, Дональд Трамп за неделю до выборов внезапно получил большинство голосов в ходе опроса.

Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC и газетой The Washington Post, Трамп опережал по популярности соперницу от демократов Хиллари Клинтон на один процентный пункт.