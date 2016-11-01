Гонка в США: Трамп неожиданно обходит Клинтон - опрос ABC и Washington Post

Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC и газетой The Washington Post, Трамп опережает по популярности соперницу от демократов Хиллари Клинтон на один процентный пункт, передает ТСН.

Так, данные опроса показали, что за Трампа готовы отдать голоса 46% респондентов, а за Клинтон - 45%. Согласно уточненным данным, разрыв между кандидатами сокращается до 0,7%.

Еще 3% респондентов поддержали кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона, а 2% - кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн.

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АВС отмечает, что падение рейтинга Клинтон, вероятно, связано с информацией американских СМИ о том, что директор ФБР Джеймс Коми ранее уведомил конгресс о возобновлении расследования по делу об использовании Клинтон на посту госсекретаря личной электронной почты с рабочей целью.

В опросе ABC и The Washington Post приняли участие 1 128 человек. Исследование проводилось с 27 по 30 октября. Статистическая погрешность результатов может достигать трех процентных пунктов.

Как сообщал УНИАН, предыдущий опрос, проведенный Reuters и Ipsos 26-30 октября, показал, что Трамп сократил отставание от Клинтон до 5%.