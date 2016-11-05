Фонд Билла Клинтона получил $1 миллион от Катара в то время, когда Хиллари Клинтон возглавляла Госдеп

Об этом заявил пресс-секретарь фонда Брайна Кукстра, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Перед тем, как возглавить Госдеп в 2009 году, Клинтон подписала соглашение, в котором обязалась сообщать о крупных пожертвованиях со стороны иностранных доноров во избежание подозрения в конфликте интересов.

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Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил агентству, что Клинтон обязана была уведомить Госдеп об этом пожертвовании. Он пояснил, что Госдеп не получил информацию о пожертвовании из Катара в фонд Клинтона.

В октябре портал WikiLeaks опубликовал переписку сотрудников фонда, из которой следует, что правительство Катара предлагало подарить фонду бывшего президента США $1 млн в честь 65-летия Билла Клинтона. Кроме того, официальные лица Катара просили руководителей фонда организовать им личную встречу с Клинтоном. Агентству не удалось получить подтверждения, состоялись ли эта встреча.

Сайт WikiLieaks также опубликовал письмо одного из бывших сотрудников фонда, в котором он признал, что к 65-летию Клинтона в 2011 году удалось привлечь $21 млн пожертвований.