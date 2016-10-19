Основателю WikiLeaks после "слива" обращения Клинтон отключили интернет

Глава МИД Эквадора заявил, что он не отказывается от предоставления убежища Ассанжу (он находится в посольстве с 2012 года - УНИАН), но не хочет вмешиваться в какую-либо избирательную кампанию и поддерживать того или иного кандидата. Об этом сообщил канал Fox.

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Президент страны Рафаэль Корреа подчеркнул, что это решение не было продиктовано каким-либо давлением извне.

«Правительство Эквадора придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Оно не вмешивается во внешние избирательные процессы, а также не действует на пользу одного конкретного кандидата», – говорится в официальном заявлении МИД страны 18 октября.

В заявлении также подчеркивается, что такое решение принято без давления со стороны других стран, и является «суверенным правом» Эквадора.

Сообщение о том, что Ассанжу отключили интернет, появилось в "Твиттере" Wikileaks в понедельник. Отмечалось, что основатель проекта лишился доступа в сеть еще в субботу, после публикации речи Клинтон на переговорах с Goldman Sachs.

В давлении на власти Эквадора с целью ограничить деятельность Ассанжа Wikileaks обвинял лично госсекретаря Джона Керри.