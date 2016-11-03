Обама заявил, что поражение Клинтон на выборах может отбросить страну назад

04:46, 03 ноября 2016
Мир
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Президент США Барак Обама предупредил американских избирателей, что все, чего удалось добиться за восемь лет его правления, может пропасть в случае поражения Хиллари Клинтон на выборах.

REUTERS

Обама выступил на митинге сторонников Демократической партии в Северной Каролине, передает Русская служба Би-Би-Си.

Он сказал, что судьба всей страны теперь находится в руках избирателей.

В свою очередь республиканский кандидат Дональд Трамп заявил своим сторонникам во Флориде, что победа Клинтон приведет страну к конституционному кризису.

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По его словам, Клинтон в случае победы станет президентом, которого будут преследовать судебные иски.

Эти слова прозвучали на фоне разгоревшегося недавно предвыборного скандала, связанного с работой Клинтон госсекретарем США.

Ранее ФБР объявило, что обнаружило новые электронные письма, которые могут иметь отношение к использованию Хиллари Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки в бытность ее госсекретарем.

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