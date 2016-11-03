Обама заявил, что поражение Клинтон на выборах может отбросить страну назад
Президент США Барак Обама предупредил американских избирателей, что все, чего удалось добиться за восемь лет его правления, может пропасть в случае поражения Хиллари Клинтон на выборах.
Обама выступил на митинге сторонников Демократической партии в Северной Каролине, передает Русская служба Би-Би-Си.
Он сказал, что судьба всей страны теперь находится в руках избирателей.
В свою очередь республиканский кандидат Дональд Трамп заявил своим сторонникам во Флориде, что победа Клинтон приведет страну к конституционному кризису.
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По его словам, Клинтон в случае победы станет президентом, которого будут преследовать судебные иски.
Эти слова прозвучали на фоне разгоревшегося недавно предвыборного скандала, связанного с работой Клинтон госсекретарем США.
Ранее ФБР объявило, что обнаружило новые электронные письма, которые могут иметь отношение к использованию Хиллари Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки в бытность ее госсекретарем.