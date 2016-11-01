Клинтон: нет ничего, что ФБР могло бы обнаружить при повторной проверке ее электронной почты

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Я не извиняюсь. Я сказала, что это была ошибка и мне обидно за нее», – отметила Клинтон относительно своего решения использовать частную электронную почту на посту государственного секретаря.

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Хиллари Клинтон сделала эти заявления 31 октября во время выступления в Огайо.

Как сообщал УНИАН, Федеральное бюро расследований США возобновило расследование по поводу использования бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон личного почтового сервера, в том числе для передачи секретных данных.

Напомним, в США Клинтон обвиняют в использовании незащищенного сервера для рабочей переписки во время ее пребывания на посту госсекретаря США. При этом глава ФБР Джеймс Коми рекомендовал министерству юстиции не возбуждать дело в отношении Хиллари Клинтон в связи с ее неосторожным обращением с документами. В результате генеральный прокурор США Лоретта Линч отказалась выдвигать обвинения против Клинтон.