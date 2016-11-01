Клинтон: нет ничего, что ФБР могло бы обнаружить при повторной проверке ее электронной почты
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявляет, что нет ничего, что могли бы обнаружить во время повторной проверки ее электронной почты, которую на прошлой неделе анонсировал директор ФБР.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Я не извиняюсь. Я сказала, что это была ошибка и мне обидно за нее», – отметила Клинтон относительно своего решения использовать частную электронную почту на посту государственного секретаря.
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Хиллари Клинтон сделала эти заявления 31 октября во время выступления в Огайо.
Как сообщал УНИАН, Федеральное бюро расследований США возобновило расследование по поводу использования бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон личного почтового сервера, в том числе для передачи секретных данных.
Напомним, в США Клинтон обвиняют в использовании незащищенного сервера для рабочей переписки во время ее пребывания на посту госсекретаря США. При этом глава ФБР Джеймс Коми рекомендовал министерству юстиции не возбуждать дело в отношении Хиллари Клинтон в связи с ее неосторожным обращением с документами. В результате генеральный прокурор США Лоретта Линч отказалась выдвигать обвинения против Клинтон.