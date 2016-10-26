Король Испании Фелипе VI поручил сформировать правительство Мариано Рахою

Об этом во вторник, 25 октября Рахой сообщил журналистам, передает Deutsche Welle.

"Я принял это задание", - сказал лидер испанских консерваторов. Поскольку "Народная партия Рахоя получила на последних выборах лишь 137 мандатов из 350, она может сформировать правительство меньшинства. "Я абсолютно осознаю трудности, которые сопровождают правительство меньшинства", - заявил Рахой.

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В парламенте должно состояться голосование по вотуму доверия правительству, которое Рахой гарантированно успешно пройдет при условии, что крупнейшая оппозиционная Социалистическая партия не будет голосовать против. Как сообщалось, на днях социалисты приняли решение воздержаться от голосования.

Напомним, что Испания пережила выборы в декабре 2015 года и в июне текущего года. В результате этих выборов консервативная партия потеряла возможность сформировать большинство, что привело к 10-месячному правительственному кризису.