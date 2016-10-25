В ЕС могут ввести обязательную проверку демократии

В Европарламенте во вторник, 25 октября, выразили обеспокоенность ухудшением состояния демократии в Польше, Венгрии и других европейских странах. В связи с этим Европарламент предложил ввести во всех странах-членах ЕС регулярные проверки относительно соблюдения базовых ценностей Евросоюза, сообщает DW.

Читайте такжеСтолтенберг: нет противоречий между сильной армией ЕС и НАТО

Парламентарии предлагают принять "Пакт ЕС о демократии, верховенстве права и базовых правах". Согласно документу, независимая группа экспертов должна будет проверять состояние соблюдения прав человека и принципов демократии во всех странах аналогично тому, как сейчас проводятся проверки экономической стабильности. Кроме того, предлагается предусмотреть в этом документе возможные санкции в случае несоответствия действий правительства страны ценностям ЕС.

Предложение раскритиковали политики правого спектра и евроскептики. По их словам, эта идея является "еще одной попыткой урезать права свободных народов". Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, в свою очередь, сдержанно отметил, что соответствующий механизм уже предусмотрен нормами ЕС, однако он позволяет проводить проверки только в порядке исключения. Впервые такая проверка была проведена в отношении Польши, где было ограничено влияние конституционного суда и усилен контроль за государственными СМИ.

Европарламент также обратил внимание на закрытие крупнейшей оппозиционной газеты в Венгрии и скупку многочисленных независимых медиа олигархами, близкими к правительству страны.