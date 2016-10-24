КПК: за три года в Китае были разоблачены три миллиона чиновников-коррупционеров

Как сообщает Русская служба Би-би-си, дисциплинарная инспекция центрального комитета партии также предоставила информацию о том, что более 400 так называемых беглых коррупционеров были задержаны в этом году за пределами страны.

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В эти дни в Пекине проходит закрытый съезд партии. Некоторые аналитики полагают, что в ходе четырехдневного партийного съезда будут приняты решения, которые усилят власть и увеличат полномочия Си Цзиньпина.

Обнародование этой информации должно продемонстрировать высокую эффективность новой антикоррупционной политики, начатой по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина, отметил корреспондент Би-би-си.

Как сообщал УНИАН, недавно бывшего руководителя КПК в провинции Юньнань приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой за систематическое взяточничество.