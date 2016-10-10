В Китае партийного руководителя приговорили к смертной казни за систематическое взяточничество

Чиновника осудили за систематическое взяточничество, сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

70-летний Бай Енпей был признан виновным в злоупотреблении своей должностью партруководителя в провинции Юньнань до 2011 года, и еще раньше – в качестве чиновника в западной провинции Цинхай. За годы службы он "наколядовал" 247 млн юаней (37 млн долларов).

Читайте такжеВ Китае посадили семью бывшего министра за коррупцию

"Сумма взяток Бай Енпея признана огромной, детали его преступления очень серьезные, и их социальные последствия особенно губительны", - говорится на официальном сайте суда в городе Аньян.

Бай Енпей получил двухлетнюю отсрочку приговора, поскольку признал свою вину и раскаялся в своих преступлениях. Кроме того, он возместил государству ущерб в полном объеме. Смертный приговор будет преобразован в пожизненное заключение при условии хорошего поведения экс-чиновника.