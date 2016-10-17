Расмуссен объяснил желание Италии и Греции снять санкции с РФ политической составляющей

Об этом в интервью УНИАН после первой встречи группы «Друзья Украины» рассказал экс-генсек НАТО, внештатный советник президента Украины Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен.

По его словам, на встрече был представлен доклад по этому вопросу.

Расмуссен подчеркнул, что Италия и Греция меньше всего страдают в экономическом плане от санкции против России.

Читайте такжеРасмуссен предлагает включить США и ЕС в переговорный процесс по Донбассу«Исследование развенчивает много мифов. Например, о том, что страны в Европе, которые понесли потери от режима санкций, являются теми странами, которые сейчас просят этот режим аннулировать. Это неправильно. На самом деле страны, которые больше всего выступают за отмену санкций, такие как Италия и Греция, среди тех стран, которые менее других страдают от санкций, введенных против России. Поэтому их позиция относительно аннулирования санкций является более политической, чем экономической», - заявил Расмуссен.

Как ранее сообщал УНИАН, "враждебные" действия США по отношению к России не остаются без ответа, недавним примером чего стал отказ Москвы от соглашения с Вашингтоном относительно плутония, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Прошло уже много времени для того, чтобы авторы так называемой санкционной политике Вашингтона могли понять нулевой результат, с точки зрения их интересов, как применение угрозы санкций, так и самих санкций. Без ответа любые враждебные действия в отношении России не остаются", - заявил Рябков.