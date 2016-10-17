У Лаврова пригрозили США ответом на возможные новые санкции против России

"Прошло уже много времени для того, чтобы авторы так называемой санкционной политики Вашингтона могли понять нулевой результат, с точки зрения их интересов, применения угроз санкций, да и самих санкций. Без ответа любые враждебные действия в отношении России не остаются", - цитирует Рябкова ТАСС.

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Он обратил внимание на то, что законопроект о приостановке соглашения об утилизации избыточного оружейного плутония - "это, в том числе, ответ на антироссийские санкции со стороны США".

Как сообщалось, по данным агентства АР, США и Великобритания рассматривают новые экономические санкции в отношении сирийского и российского правительств из-за их действий в разоренном войной Алеппо.

Напомним, 3 октября был опубликован указ, согласно которому действие соглашения об утилизации плутония приостанавливается "в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности Соединенных Штатов Америки обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами, а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации".