Нидерланды могут легализовать эвтаназию для людей, не имеющих смертельных заболеваний

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В письме к парламенту страны министры здравоохранения и юстиции уточнили, что детали законопроекта пока разрабатываются, но закон должен распространиться на людей, которые «имеют четкое понимание, что их жизнь завершена», и «в соответствии со строгими и тщательными критериями имеют право закончить эту жизнь достойным для них способом».

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Министр здравоохранения также уточнила, что в основном желание самовольно уйти из жизни возникает у пожилых людей, поэтому новый закон, скорее всего, будет ориентирован на них. При этом каким именно будет возрастной порог, она не уточнила.

Нидерланды стали первой страной, легализовавшей эвтаназию. Это произошло в 2002 году и касалось только людей, испытывающих невыносимые страдания и безо всякой надежды на выздоровление. Ежегодно все больше пациентов в Нидерландах просят об эвтаназии и все больше врачей соглашаются на это, отмечает Reuters. В 2015 году в Нидерландах эвтаназия была применена 5,5 тыс. раз, это 3,9% от всех смертельных случаев.