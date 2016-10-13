Нидерланды могут легализовать эвтаназию для людей, не имеющих смертельных заболеваний
Правительство Нидерландов разрабатывает законопроект, который бы легализовал самоубийство среди людей, которые чувствуют, что их «жизнь завершена», но при этом не обязательно являются неизлечимо больными.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
В письме к парламенту страны министры здравоохранения и юстиции уточнили, что детали законопроекта пока разрабатываются, но закон должен распространиться на людей, которые «имеют четкое понимание, что их жизнь завершена», и «в соответствии со строгими и тщательными критериями имеют право закончить эту жизнь достойным для них способом».
Читайте такжеПарламент Канады узаконил эвтаназию
Министр здравоохранения также уточнила, что в основном желание самовольно уйти из жизни возникает у пожилых людей, поэтому новый закон, скорее всего, будет ориентирован на них. При этом каким именно будет возрастной порог, она не уточнила.
Нидерланды стали первой страной, легализовавшей эвтаназию. Это произошло в 2002 году и касалось только людей, испытывающих невыносимые страдания и безо всякой надежды на выздоровление. Ежегодно все больше пациентов в Нидерландах просят об эвтаназии и все больше врачей соглашаются на это, отмечает Reuters. В 2015 году в Нидерландах эвтаназия была применена 5,5 тыс. раз, это 3,9% от всех смертельных случаев.