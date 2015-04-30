В ЮАР впервые разрешили применить эвтаназию
15:07, 30 апреля 2015Мир
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Суд в Южно-Африканской республике впервые дал врачам разрешение на проведение эвтаназии смертельно больного пациента.
В ЮАР суд впервые разрешил применить эвтаназию / torange.ru
Высокий суд Претории постановил, что 65-летний Робин Стрэнсэм-Форд имеет право добровольно уйти из жизни, передает Русская служба Би-би-си.
Против такого решения выступали министерства здравоохранения и юстиции ЮАР, а также совет работников здравоохранения страны.
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В то же время правозащитное общество "Достоинство" одобрило решение суда.
В 2013 году у Стрэнсэма-Форда была диагностирована неизлечимая форма рака.
Ранее УНИАН сообщал, что в Бельгии приняли закон о детской эвтаназии.
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