Эксперты о российских контрсанкциях: они не сказались на экономике Запада

Об этом свидетельствуют выводы специалистов, основанные на данных Eurostat и базы ООН Comtrade, передает DW.

По мнению экспертов, случаи, когда сокращение поставок в Россию привело бы к значительному падению объемов экспорта "санкционных" стран, единичны. То есть контрсанции РФ не сказались на Западе.

Читайте такжеСША расширили список попавших под санкции российских компаний

Большинство стран, на которые распространяются российские санкции, компенсировали потерю российского рынка поставками в другие страны, а также увеличили экспорт продовольственных товаров.

В исследовании указывается, что в некоторых странах за последние два года показатели экспорта упали, однако это связано не с российским эмбарго, а с общим падением. Отмечается также, что инициаторы санкций против РФ - США, Канада, Великобритания, Германия, Франция - пострадали от российских ограничительных мер меньше, чем Норвегия, Финляндия, прибалтийские страны и Польша.

Ранее Министерство торговли США расширило список компаний и организаций, которые попадают под санкционные ограничения за нарушение международного права и разжигание конфликта на востоке Украины.