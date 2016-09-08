США расширили санкции против России: эксперты объяснили, на какие компании и как это повлияет

Всего добавлена 81 компания, которая действует в России, Индии, Гонг-Конге и в Крыму, передает Голос Америки.

Санкциями ограничиваются поставки этим организациям товаров или технологий, произведенных в США или с участием американских компаний или лиц.Среди них – 11 компаний российского оборонпрома, 51 подконтрольная Газпрому компания и 7 предприятий во временно оккупированном украинском Крыму, которые также связаны с российским оборонным сектором.

Восемнадцать из приведенных компаний, в том числе подрядчики на строительство Керченского моста, оказались фигурантами этого списка за работу в Крыму.

Также под санкции попал "Комитет спасения Украины", возглавляемый бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым. По мнению американского правительства, их действия, а именно - захват власти в Крыму, подорвали демократический процесс в Украине, несут угрозу миру и стабильности, а также угрозу безопасности США.

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Как пояснил вашингтонский юрист Джин Берд, комитет и лично Азаров теперь не могут иметь каких-либо коммерческих связей с гражданами или резидентами США, а их имущество, которое находится под контролем американцев, теперь заморожено. "Это включает также сбережения в американских долларах, которые у них могут быть в иностранных банках, поскольку фонды, деноминированные в американских долларах, хранящихся на корреспондентских счетах в американских банках", - сказал он.

На саммите Большой Двадцатки президент России Владимир Путин заявлял, что о санкциях на двусторонней встрече с президентом Бараком Обамой они почти не говорили, а сами санкции на российскую экономику влияют мало.

"Если честно сказать, большой ценности сугубо торгово-экономические связи с Соединенными Штатами для нас не имеют", – сказал Путин.

Партнер юридической компании "Бейкер и Маккензи" Николас Ковард считает санкции против России мощными. Они влияют на работу компаний с Россией по всему миру, говорит он.

"Юридически, даже если в определенной стране эта компания не входит в список санкций, другие компании не хотят иметь дело с людьми, которые находятся в списке санкций из-за, прежде всего, репутационных рисков. Банки, даже крупные японские, австралийские банки не будут иметь дело с определенными лицами, компаниями и странами, чтобы держаться в стороне от любых проблем в США", – пояснил он "Голосу Америки".

На прошлой неделе Министерство финансов США обнародовало список компаний, на которых распространяется действие санкций, в котором уже фигурировало большинство этих компаний.