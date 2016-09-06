Опрос: Трамп опередил Клинтон на 2%

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного телекомпанией CNN, передает Европейская правда.

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45% респондентов заявили о поддержке Трампа, а 43% - о поддержке Клинтон. Опрос проводился 1-4 сентября среди 1001 человек. Статистическая погрешность опроса составляет 3,5%.

В конце марта телеканал NBCnews провел опрос, который показал преимущество Клинтон над Трампом в 8%.