Трамп обратился к чернокожим избирателям словами "что вам терять?"

Выступая перед преимущественно белой аудиторией в штате Мичиган, он заявил, что афроамериканцы живут в нищете и что школы у них никуда не годятся.

Читайте такжеДолги компаний Трампа достигают $650 миллионов - СМИОн пообещал предоставить афроамериканцам то, что им не смогли дать демократы за 8 лет своего правления.

Трамп утверждает, что его оппонент Хилари Клинтон скорее создаст рабочие места для беженцев, чем для безработной чернокожей американской молодежи, которая, по его выражению, превратилась в беженцев в своей собственной стране.

Хилари Клинтон заявила, что высказывания Трампа потрясают своим невежеством.

Трамп также заявил, что получит 95% голосов афроамериканцев, когда будет выдвигаться на второй срок в 2020 году.

Барак Обама, самый популярный президент среди чернокожего населения в американской истории, на выборах 2012 года получил 93% голосов афроамериканских избирателей.

Поддержка Трампа со стороны чернокожих остается ничтожно низкой. По последним опросам, за него готовы отдать свои голоса всего 2% таких избирателей.

До сих кампанию Трампа по завоеванию голосов чернокожих Америки можно назвать в лучшем случае неровной.

Несколько раз сторонники Трампа нападали на чернокожих демонстрантов на митингах в его поддержку. Расследование газеты New York Times выявило, что сторонники Трампа во время митингов нередко позволяют себе расистски окрашенные высказывания.

Речь в Мичигане стала уже третьим за последнюю неделю выступлением Трампа, в котором он пытался расположить к себе чернокожих избирателей.

Некоторые аналитики считают, что Трамп, отстающий от Клинтон по опросам, отчаянно пытается выйти за пределы круга своих традиционных сторонников - белых избирателей преимущественно рабочего класса.

В то же время многих комментаторов в "Твиттере" поражают те методы, с помощью которых Трамп пытается достичь своей цели. "Это так он пытается завоевать голоса чернокожих?! Говоря им, что они глупые, нищие лузеры, у которых нет работы?", - возмутился в "Твиттере" Джамил Смит, чернокожий репортер телекомпании MTV News.

Ана Наварро, латиноамериканский стратег Республиканской партии, написала: "Попытка Трампа "дотянуться до чернокожих" настолько бестактна и снисходительна, что даже его обращение к латиноамериканцам кажется уже не таким ужасным и глупым".

В пятницу Трамп объявил об отставке Пола Манафорта, возглавлявшего его избирательную кампанию в течение последних трех месяцев. Манафорт привлек к себе внимание в связи с обвинениями его в связях с пророссийской политической партией бывшего президента Украины Виктора Януковича.