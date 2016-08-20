В США расследуют возможные связи с коррупционной деятельностью Януковича - CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ряд источников в американской правоохранительной системе.

Детективы сейчас изучают, использовались ли американские компании и финансовая система в осуществлении возможной коррупционной деятельности экс-президента Виктора Януковича.

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Отмечается, что Манафорт не был в фокусе расследования. Однако, оно продолжается в настоящее время, и прокуроры пока не приняли никакого решения.

Расследование также исследует деятельность других фирм, связанных с бывшим украинским правительством, включая Podesta Group. Ее руководитель, Тони Подеста, является братом Джона Подести, главы избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В ФБР, Минюсте и сам Манафорт отказались комментировать эту информацию, а в компании Podesta Group отметили, что наняли юристов для исследования своих отношений с украинскими организациями.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что фирма Манафорта непосредственно организовала тайную операцию по лоббированию ПР в Вашингтоне во время президентства Януковича.

Заместитель Манафорта в штабе Трампа Год Гейтс лично руководил работой двух известных вашингтонских лоббистских фирм Mercury LLC и Podesta Group Inc, которые организовывали встречи руководства Украины с влиятельными сенаторами и конгрессменами.

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Сообщалось, что этим фирмам было переведено 2,2 миллиона долларов. Согласно журналистского расследования, опубликованного изданием The New York Times, Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" ПР, когда сотрудничал с Януковичем.

Он играл роль политического консультанта-советника и помогал ПР и Януковичу во время нескольких избирательных кампаний в Украине. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило наличие имени Манафорта в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов.