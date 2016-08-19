Трамп объявил об отставке главы своего предвыборного штаба

Об этом сообщается на официальном сайте.Трампа.

"Утром Пол Манафорт предложил, и я принял его отставку из кампании. Я очень благодарен за большую работу, которая помогла достичь того, что мы имеем сейчас, в том числе за его работу в процессе делегирования и конвенции. Пол - настоящий профессионал, и я желаю ему всяческих успехов", - заявил Трамп.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что фирма Манафорта непосредственно организовала тайную операцию по лоббированию ПР в Вашингтоне во время президентства Януковича.

Заместитель Манафорта в штабе Трампа Год Гейтс лично руководил работой двух известных вашингтонских лоббистских фирм Mercury LLC и Podesta Group Inc, которые организовывали встречи руководства Украины с влиятельными сенаторами и конгрессменами.

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Сообщалось, что данным фирмам было переведено 2,2 миллиона долларов. Согласно журналистскому расследованию, опубликованному изданием The New York Times, Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" ПР, когда сотрудничал с Януковичем.

Он играл роль политического консультанта-советника и помогал ПР и Януковичу во время нескольких избирательных кампаний в Украине. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило наличие имени Манафорта в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов.