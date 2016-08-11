Сенат Бразилии выдвинул обвинения Русеф в процессе импичмента

Как сообщает Радио Свобода, после дебатов, которые затянулись на 16 часов, сенаторы подавляющим большинством голосов - 59 против 21 - выдвинули президенту обвинения в манипулировании бюджетными расходами без согласия парламента с целью скрыть реальное состояние экономики страны, что, в соответствии с бразильской Конституцией, является незаконным деянием.

Русеф было временно отстранена от должности 12 мая. Во время процесса импичмента, проходящего под председательством главы Верховного суда страны, сенаторы рассмотрят обвинения, выдвинутые прокуратурой, и вынесут решение о том, виновна ли президент. Эксперты говорят о высокой вероятности именно такого решения.

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Попытки подвергнуть Русеф импичменту начались в начале нынешнего года на фоне серьезного экономического кризиса, в котором оказалась страна и катастрофического падения популярности президента. Некоторые члены ее администрации стали фигурантами дела о коррупции в государственной нефтяной компании Petrobras, крупнейшем в Бразилии производителе нефти.

Сторонники Русеф называют преследование "переворотом", попыткой смещения законно избранного президента страны. Противники утверждают, что ее контрпродуктивная экономическая политика и неспособность эффективно управлять страной привели к экономическому кризису.

В случае признания Дилмы Русеф виновной президентом страны станет вице-президент Мишел Темер, временно исполняющий обязанности президента.