Сенат Бразилии отстранил президента страны от власти
Сенат Бразилии временно отстранил президента Дилму Русеф от исполнения обязанностей.
За отстранение проголосовали 55 парламентариев, 22 высказались против, сообщает Слон со ссылкой на Reuters
Ранее более половины членов 81-местной верхней палаты парламента поддержали отстранение Русеф. В течение шести месяцев исполняющим обязанности главы государства будет вице-президент Мишель Темер.
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Парламентарии одобрили расследование причасности президента к коррупции в Petrobras. В дальнейшем сенату предстоит еще одно голосование. В случае, если импичмент Русеф поддержат две трети членов палаты, до окончания действия мандата президентом будет Темер.
Во время выступлений сенаторов у здания парламента собрались около шести тысяч человек, поддерживающих президента, но толпу разогнали полицейские с использованием перцовых баллонов.
Также сообщалось, что Русеф, не дожидаясь окончания результатов голосования, распорядилась вывести свои вещи из президентской резиденции.
Нижняя палата парламента уже поддержала процедуру импичмента в апреле. Результаты голосования пытался отменить спикер палаты Валдир Мараняо, но после того, как Сенат объявил о продолжении процесса, он сказал, что изменил свое решение.
Требование импичмента связано с коррупцией в бразильской нефтяной компании Petrobras. По версии следствия, руководство Petrobras брало откаты за строительные подряды, а часть полученных нелегально средств направлялась правящей партии.
Русеф – член Партии трудящихся, она руководит Бразилией с 2011 года. Ее предшественник Луис да Силва, из той же партии, был президентом с 2003 года, Русеф возглавляла его администрацию.