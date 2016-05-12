Сенат Бразилии отстранил президента страны от власти

За отстранение проголосовали 55 парламентариев, 22 высказались против, сообщает Слон со ссылкой на Reuters

Ранее более половины членов 81-местной верхней палаты парламента поддержали отстранение Русеф. В течение шести месяцев исполняющим обязанности главы государства будет вице-президент Мишель Темер.

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Парламентарии одобрили расследование причасности президента к коррупции в Petrobras. В дальнейшем сенату предстоит еще одно голосование. В случае, если импичмент Русеф поддержат две трети членов палаты, до окончания действия мандата президентом будет Темер.

Во время выступлений сенаторов у здания парламента собрались около шести тысяч человек, поддерживающих президента, но толпу разогнали полицейские с использованием перцовых баллонов.

Также сообщалось, что Русеф, не дожидаясь окончания результатов голосования, распорядилась вывести свои вещи из президентской резиденции.

Нижняя палата парламента уже поддержала процедуру импичмента в апреле. Результаты голосования пытался отменить спикер палаты Валдир Мараняо, но после того, как Сенат объявил о продолжении процесса, он сказал, что изменил свое решение.

Требование импичмента связано с коррупцией в бразильской нефтяной компании Petrobras. По версии следствия, руководство Petrobras брало откаты за строительные подряды, а часть полученных нелегально средств направлялась правящей партии.

Русеф – член Партии трудящихся, она руководит Бразилией с 2011 года. Ее предшественник Луис да Силва, из той же партии, был президентом с 2003 года, Русеф возглавляла его администрацию.