Силы сирийской оппозиции прорвались в осажденную восточную часть Алеппо

Как передает Reuters, по данным базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека", несмотря на прорыв повстанцами осады, продолжающиеся интенсивные бои и авиаудары означают, что безопасного корридора между подконтрольными им территориями Алеппо нет.

5 августа начался штурм оппозиционными силами военной базы Рамуса на юге города, взятие которой позволило бы обеспечить такой корридор.

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В свою очередь, как отмечает BBC, проправительственные источники отрицают, что повстанцам удалось это сделать. Сирийская армия заявляет, что отразила нападение и нанесла повстанцам тяжелые потери.

Сообщается, что в осажденной части города остаются около 250 тысяч человек.

Кроме того, отмечается, что альянс сирийской оппозиции и курдов на данный момент отвоевал большую часть Манбиджа - одного из ключевых городов севера страны - у боевиков "Исламского государства".