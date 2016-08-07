Силы сирийской оппозиции прорвались в осажденную восточную часть Алеппо
Сирийская оппозиция заявила о прорыве блокады подконтрольной ей восточной части крупнейшего города страны Алеппо, взятой в кольцо правительственными силами несколько недель назад.
Как передает Reuters, по данным базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека", несмотря на прорыв повстанцами осады, продолжающиеся интенсивные бои и авиаудары означают, что безопасного корридора между подконтрольными им территориями Алеппо нет.
5 августа начался штурм оппозиционными силами военной базы Рамуса на юге города, взятие которой позволило бы обеспечить такой корридор.
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В свою очередь, как отмечает BBC, проправительственные источники отрицают, что повстанцам удалось это сделать. Сирийская армия заявляет, что отразила нападение и нанесла повстанцам тяжелые потери.
Сообщается, что в осажденной части города остаются около 250 тысяч человек.
Кроме того, отмечается, что альянс сирийской оппозиции и курдов на данный момент отвоевал большую часть Манбиджа - одного из ключевых городов севера страны - у боевиков "Исламского государства".